«Комфорт возвращается»: В Москву на смену жаре идет циклон из Финляндии
В ночь с четверга на пятницу активный холодный атмосферный фронт вылил почти до половины от месячной нормы июля, сказал НСН Михаил Леус.
Новая неделя в столичном регионе начнется с кратковременных дождей, температура будет комфортной, заявил НСН синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Минувшей ночью по территории центральных областей и европейской России прошел активный холодный атмосферный фронт, который местами вылил почти до половины от месячной нормы июля. В предстоящие выходные, а также в начале следующий недели за погоду столичного региона будет отвечать циклон, центр которого сегодня находится над южными районами Финляндии. Он будет медленно смещаться в юго-восточном направлении, в итоге выходя в центр европейской России, постепенно теряя силы и заполняясь», - сказал собеседник НСН.
По его словам, грядущая неделя начнется дневными кратковременными дождями и локальными грозами.
«В такой ситуации в субботу в Москве пройдут кратковременные дожди, днем местами не исключены грозы, но количество осадков будет гораздо меньше, чем минувшей ночью или сегодня днем. Температура будет близкой к своей климатической норме, в Москве - 23-25 градусов тепла, по Подмосковью - от 21 до 26 градусов тепла. В воскресенье характер погоды особо не изменится, по прежнему местами вновь возможны кратковременные дожди, температура в Москве - 22-24 градуса тепла, в Подмосковье - 20-25 градусов тепла. Неделя начнется также дневными кратковременными дождями, которые в отдельных районах будут сопровождать локальные грозы. Температурные показатели достаточно комфортные: днем в понедельник в Москве - 23-25 градусов тепла, в столичном регионе - от 21 до 26 градусов тепла», - заключил Леус.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что температура воздуха в Москве в июне 2024 года была на 2,5 градуса выше климатической нормы, напоминает «Радиоточка НСН».
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