Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: украинец Ананьев получил гражданство РФ

Бывший боец ВСУ Александр Ананьев получил российское гражданство, сообщил заместитель главы Главного военно-политического ВС РФ Апты Алаудинов в своих соцсетях.

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Ранее Ананьев отказался возвращаться на Украину и попросил не включать его в список на обмен.

Алаудинов рассказал, что Ананьеву уже вручили российский паспорт.

Ранее Алаудинов сообщил, что некоторые украинские военные, взятые в плен в зоне специальной военной операции, просят российское гражданство, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПаспортВСУГражданство РФ

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