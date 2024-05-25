Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: украинец Ананьев получил гражданство РФ

Ранее Ананьев отказался возвращаться на Украину и попросил не включать его в список на обмен.

Алаудинов рассказал, что Ананьеву уже вручили российский паспорт.

Ранее Алаудинов сообщил, что некоторые украинские военные, взятые в плен в зоне специальной военной операции, просят российское гражданство, отмечает «Радиоточка НСН».

