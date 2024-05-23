Москалькова направила украинскому омбудсмену список 500 пленных ВСУ
Украине был направлен список из 500 военнослужащих ВСУ, которые могли бы вернуться к себе домой. Об этом в своём Telegram-канале заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Она отметила, что попросила украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца «ускорить процесс обмена».
«На протяжении нескольких месяцев не удаётся добиться, чтобы Украина забрала по обмену своих пленных... военное руководство Украины не торопится вернуть их родным и близким, выставляя всё новые надуманные условия», - написала Москалькова.
Также она добавила, что Москва предлагала Киеву обменять двух католических священников на двух православных священников, однако украинская сторона «не дала согласия».
Ранее главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян представила список украинских военнопленных, которых власти Украины отказываются включать в списки на обмен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru