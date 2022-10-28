Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов во время артобстрела под Херсоном
Более двадцати чеченских бойцов погибли в ходе артобстрела в Херсонской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Политик напомнил, что в начале недели одно из чеченских подразделений подверглось артобстрелу под Херсоном. В результате 23 бойца погибли, 58 были ранены. Как отметил Кадыров, четверо пострадавших получили тяжелые травмы, однако их жизни ничто не угрожает, пишет «Свободная пресса».
Глава Чечни выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать им поддержку, а также выделить средства на организацию похорон бойцов. Раненым военнослужащим, пострадавшим при обстреле, выплатят по три миллиона рублей, отмечает РЕН ТВ.
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