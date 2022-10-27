Колумбия окажет поддержку детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого»
Международная детско-юношеская премия Росприроднадзора касается первоочередной задачи для Колумбии, а именно охраны окружающей среды, поэтому страна, занимающая второе место в мире по биоразнообразию, окажет ей поддержку. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Республики Колумбия в Российской Федерации Эктор Исидро Аренас Нейра в ходе встречи с главой Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой.
Руководитель Росприроднадзора в рамках встречи с дипломатом напомнила, что в 2021 году двенадцатилетняя колумбийка Мария Хосе Гарсон Бермудез (María José Garzón Bermúdez) заняла третье место в номинации «Экомир». Участница прислала на конкурс видеоролик с рассказом об активном участии ее семьи в защите окружающей среды.
«Находить оптимальные решения экологических проблем можно совместно. Главная задача премии – привить экологические привычки детям, подросткам и их родителям с помощью экологических акций, флешмобов, разделения отходов, уборки придомовой территории или просто творчества», — подчеркнула Радионова.
Глава Росприроднадзора отметила, что дети от 6 до 17 лет из 33 стран мира прислали более тысячи работ, что втрое больше по сравнению с прошлым годом. Ребята подавали заявки на сайт www.экологияделокаждого.рф по девяти номинациям: «Экосемья», «Экошкола», «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение». В жюри проекта вошли зампред правительства России Виктория Абрамченко, также судьями проекта стали двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, российский учёный и телеведущий Николай Дроздов, знаменитый российский путешественник Фёдор Конюхов и другие выдающиеся деятели.
Посол Колумбии назвал большой честью для себя визит в посольство главы Росприроднадзора. Он поблагодарил Радионову за активную защиту окружающей среды.
«Мы с большим энтузиазмом узнали о вашем проекте. Вы верно подметили, что важнее не штрафовать нарушителей, а менять сознание людей. Мы позиционируем себя как страну, защищающую жизнь на планете, и одна из целей – показать и защитить наше биоразнообразие», — сказал господин посол.
Эктор Исидро Аренас Нейра отметил, что Колумбия занимает второе место в мире по биоразнообразию, и тема экологии – одна из приоритетных для их страны.
«У нас много общего, и мы с большим удовольствием займемся продвижением этого конкурса и надеемся, что большое количество детей примет в нём участие», – отметил дипломат.
Генеральным партнёром премии Росприроднадзора стало АНО «Центр „Арктические инициативы“. Федеральные партнёры: АО «РНГ», АО «ОХК „Уралхим“, ООО «Хартия», ВДЦ «Орлёнок», Московский зоопарк, гранд-отель «Жемчужина».
Генеральный информационный партнёр – РИА Новости, Международный информационный партнер – Международное информационное агентство и радио Sputnik. Генеральный радиопартнёр – Business FM.
Проект поддержали: Российское общество «Знание», Российский футбольный союз, киностудия «Союзмультфильм», «Российское движение школьников», Фонд им. В.И. Вернадского, ФГБОУ ДО ФЦДО, газета «Ведомости», МИЦ «Известия», ИД «Комсомольская правда», медиахолдинг «ФедералПресс», телеканал «МИР», «Детское радио», ФИА «Регнум», «Российская газета», ИД «Аргументы и факты» и другие.
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