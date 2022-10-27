Колумбия окажет поддержку детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого»

Международная детско-юношеская премия Росприроднадзора касается первоочередной задачи для Колумбии, а именно охраны окружающей среды, поэтому страна, занимающая второе место в мире по биоразнообразию, окажет ей поддержку. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Республики Колумбия в Российской Федерации Эктор Исидро Аренас Нейра в ходе встречи с главой Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой.

Руководитель Росприроднадзора в рамках встречи с дипломатом напомнила, что в 2021 году двенадцатилетняя колумбийка Мария Хосе Гарсон Бермудез (María José Garzón Bermúdez) заняла третье место в номинации «Экомир». Участница прислала на конкурс видеоролик с рассказом об активном участии ее семьи в защите окружающей среды.

«Находить оптимальные решения экологических проблем можно совместно. Главная задача премии – привить экологические привычки детям, подросткам и их родителям с помощью экологических акций, флешмобов, разделения отходов, уборки придомовой территории или просто творчества», — подчеркнула Радионова.

Глава Росприроднадзора отметила, что дети от 6 до 17 лет из 33 стран мира прислали более тысячи работ, что втрое больше по сравнению с прошлым годом. Ребята подавали заявки на сайт www.экологияделокаждого.рф по девяти номинациям: «Экосемья», «Экошкола», «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение». В жюри проекта вошли зампред правительства России Виктория Абрамченко, также судьями проекта стали двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, российский учёный и телеведущий Николай Дроздов, знаменитый российский путешественник Фёдор Конюхов и другие выдающиеся деятели.