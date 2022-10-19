Дети из Аргентины примут участие в премии «Экология – дело каждого»

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования пригласила детей из Аргентины принять участие в Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». Речь об этом шла на встрече главы службы Светланы Радионовой с послом Аргентины в РФ Эдуардо Антонио Зуайном.

По словам Радионовой, важно, чтобы дети «показали свой взгляд на тему экологии и сохранения окружающей среды» и рассказали, какие, по их мнению, усилия должны предпринимать взрослые, для сохранения природы.

В этом году на премию поступило свыше одной тысячи работ от ребят из 32 стран мира, что в три раза больше по сравнению с прошлым годом.

В премии могут участвовать дети от 6 до 17 лет в девяти номинациях: «Экосемья», «Экошкола», «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение».

Премия «Экология – дело каждого» учреждена Росприроднадзором в 2021 году. Генеральный партнёр мероприятия АНО «Центр „Арктические инициативы“. Федеральные партнёры: АО «РНГ», АО «ОХК „Уралхим“, ООО «Хартия», ВДЦ «Орлёнок», Московский зоопарк.

Генеральный информационный партнёр – РИА Новости, Международный информационный партнер – Международное информационное агентство и радио Sputnik. Генеральный радиопартнёр – Business FM. Проект поддержали: Российское общество «Знание», Российский футбольный союз, гранд отель «Жемчужина», киностудия «Союзмультфильм», «Российское движение школьников», Фонд им. В.И. Вернадского, ФГБОУ ДО ФЦДО, «Ведомости», МИЦ «Известия», ИД «Комсомольская правда», медиахолдинг «ФедералПресс», телеканал «МИР», «Детское радио», ФИА «Регнум», «Российская газета», ИД «Аргументы и факты» и другие.

