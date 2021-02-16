Колташов: IT-директора не смогут бороться с монополией Microsoft
Экономист Василий Колташов в эфире НСН объяснил, почему школам не нужны IT-директора.
Российским властям предложили ввести в школах и вузах должность IT-директора, который отвечал бы за цифровизацию учебного процесса. С такой инициативой выступили в АНО «Институт прогрессивного образования».
Экономист Василий Колташов в эфире НСН объяснил, почему российским школам не нужна эта должность.
«Подождем еще немного, и нам предложат ввести креативных директоров, директоров творческого развития каких-нибудь еще составляющих и так далее. Между тем, российский интернет и в целом российская IT-сфера фактически заняты продукцией Microsoft. Microsoft господствует на российском рынке, и никто из официальных структур пока не предложил убрать ее, чтобы монополии не было. На это стоило бы обратить внимание Федеральной антимонопольной службе. В это же время российские IT-компании находятся «на обочине». И IT-директора не помогут им осваивать те сферы, которые сейчас отданы американским компаниям», – сказал он.
Также Колташов в эксклюзивном интервью НСН отметил, что в дальнейшем российская экономика будет расти за счет развития материнского капитала.
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