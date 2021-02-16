Колташов: IT-директора не смогут бороться с монополией Microsoft

«Подождем еще немного, и нам предложат ввести креативных директоров, директоров творческого развития каких-нибудь еще составляющих и так далее. Между тем, российский интернет и в целом российская IT-сфера фактически заняты продукцией Microsoft. Microsoft господствует на российском рынке, и никто из официальных структур пока не предложил убрать ее, чтобы монополии не было. На это стоило бы обратить внимание Федеральной антимонопольной службе. В это же время российские IT-компании находятся «на обочине». И IT-директора не помогут им осваивать те сферы, которые сейчас отданы американским компаниям», – сказал он.

Также Колташов в эксклюзивном интервью НСН отметил, что в дальнейшем российская экономика будет расти за счет развития материнского капитала.

