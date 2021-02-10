Яровая предложила изучать в школах и вузах Нюрнбергский приговор

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась в Минобрнауки и МИД РФ с предложением ввести изучение в школах и вузах текста приговора Нюрнбергского трибунала, сообщает пресс-служба депутата.

В сообщении уточняется, что речь идёт о разделе «Агрессия против СССР». По мнению Яровой, его прочтение позволит снять «необходимость очень многих публичных дискуссий».

«Это, наверное, очень сильно бы очистило сознание тех невежественных пока ещё молодых людей, которые попадают под манипуляции и влияние негодяев, которые пытаются их втаскивать в распространение информации ложной и оскорбительной в отношении ветеранов и итогов Второй мировой войны», - отметила депутат.

Отметим, что своё предложение Яровая озвучила ещё в ноябре 2020 года в ходе заседания международного научно-практического форума «Уроки Нюрнберга». Вице-спикер считает, что иногда нужно не пересказывать, а «ознакомиться с первоисточником».

Ранее Госдума приняла в первом чтении предложенные Яровой поправки в УК и КоАП в части усиления ответственности за реабилитацию нацизма в интернете, отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, а также «заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны». Предусматривается наказание в виде пяти лет лишения свободы или штраф в размере трёх миллионов рублей.

