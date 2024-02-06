В России на 2024 год находятся 6,5 млн иностранных граждан
Определенное количество востребованных трудовых мигрантов из-за рубежа в ближайшее время будет необходимо государству, отметил в эфире НСН Владимир Волох.
В России на 2024 год находятся порядка 6,5 млн иностранных граждан, при этом оттока мигрантов нет, заявил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД РФ, профессор Государственного университета управления Владимир Волох в пресс-центре НСН.
«На сегодняшний день в России находятся примерно 6,5 млн иностранных граждан. Каких-то резких колебаний, касающихся количественных показателей пребывания иностранных граждан, нет. Есть небольшие колебания, но в основном это та же тенденция, которая была в предыдущие годы. Но то, что у нас изменилась стоимость рубля, в определенной степени заставляет задуматься ряд иностранных граждан», - сказал Волох.
Он отметил, что определенное количество востребованных трудовых мигрантов из-за рубежа в ближайшее время будет необходимо государству.
«Объемы работы в РФ, на которые требуется привлечение дополнительной рабочей силы, в том числе среди иностранных граждан, по-прежнему существуют. Только трудовых ресурсов у нас 4,5 млн не хватает. Численность населения у нас существенно не увеличивается. Определенное количество востребованных трудовых мигрантов из-за рубежа в ближайшее время будет необходимо», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в пресс-центре НСН заявил, что если работодатели будут обеспечивать трудовых мигрантов жильем, то работники никуда не денутся, при этом за ними сохранится контроль, передает «Радиоточка НСН».
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