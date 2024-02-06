В России на 2024 год находятся 6,5 млн иностранных граждан

Он отметил, что определенное количество востребованных трудовых мигрантов из-за рубежа в ближайшее время будет необходимо государству.

«Объемы работы в РФ, на которые требуется привлечение дополнительной рабочей силы, в том числе среди иностранных граждан, по-прежнему существуют. Только трудовых ресурсов у нас 4,5 млн не хватает. Численность населения у нас существенно не увеличивается. Определенное количество востребованных трудовых мигрантов из-за рубежа в ближайшее время будет необходимо», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в пресс-центре НСН заявил, что если работодатели будут обеспечивать трудовых мигрантов жильем, то работники никуда не денутся, при этом за ними сохранится контроль, передает «Радиоточка НСН».

