«Колоссальные нарушения?»: В профсоюзе мигрантов отвергли подмены на экзаменах
13 вузов не могут принять экзамены у миллионов мигрантов, при этом сейчас все фиксируется на видео, сказал в эфире НСН Ренат Каримов.
Сегодняшние технологии контроля не позволяют мигрантам фиктивно сдавать экзамен по русскому языку, объяснил в интервью НСН глава профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.
Замглавы Рособрнадзора Светлана Кочетова ранее сообщила, что ее ведомство выявило нарушения во всех 13 вузах, где мигранты сдают экзамены для получения российского гражданства и разрешений на работу.
«Это довольно забюрократизированная процедура, там требуют соблюдение большого количества условий, ведется видеозапись экзаменов. Когда не было видеокамер, бывало, что человек не сам сдавал экзамен, а за него писали. Чтобы с этим покончить ввели сначала аудиозапись, а потом и видео. Того, с чем мы раньше сталкивались, сегодня уже нет. Не думаю, что были какие-то колоссальные нарушения, потому что сама по себе процедура сдачи русского языка мало что дает. К любому экзамену можно подготовиться, а через неделю забыть», - сказал Каримов.
Он объяснил, в каких вузах сдаются подобные экзамены, отметив, что существуют еще и негосударственные центры тестирования.
«Это так называемые базовые, "опорные" вузы. Например, в Москве это РУДН, МГУ, Институт русского языка имени Пушкина, в Питере это СПбГУ, в Башкирии – Уфимский госуниверситет и так далее. Это крупнейшие вузы, близкие к языковым, это не Физтех или МГТУ имени Баумана. Все, что касается самих базовых университетов, там порядок, но эти 13 вузов не могут принять экзамены у миллионов мигрантов, которые приезжают в Россию, поэтому они окружены локальными центрами тестирования, а это уже частники», - заключил собеседник НСН.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл ранее заявил, что существует риск «потерять страну» из-за наплыва мигрантов, распространяющих «иную веру и культуру», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»,
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