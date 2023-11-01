«Колоссальные нарушения?»: В профсоюзе мигрантов отвергли подмены на экзаменах

НСН-«Кривая линия» В Самаре 45 семей получили горячую воду и отопление после нашего обращения к губернатору Власти Нижнего Новгорода хотят снести старейшую лодочную станцию Нижегородцы рискуют остаться без речных средств передвижения Жалобу в «Кривую линию» можно отправить через одноименный раздел на сайте NSN.FM