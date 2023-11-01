Рособрнадзор выявил нарушения во всех вузах, где сдают экзамены мигранты

Речь идет о нарушениях при проведении экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства. К слову, именно на основе результатов этих экзаменов выдается сертификат, который нужен для получения российского гражданства, а также разрешения на работу в России.

Ранее подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников заявил «Радиоточке НСН», что депортация мигрантов обходится России слишком дорого, при этом они стали чаще нарушать закон.

