Рособрнадзор выявил нарушения во всех вузах, где сдают экзамены мигранты

Генпрокуратура проводит проверку в связи с выявленными нарушениями во всех 13 вузах, в которых мигранты сдают экзамены для получения российского гражданства, рассказала замглавы ведомства Светлана Кочетова.

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Речь идет о нарушениях при проведении экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства. К слову, именно на основе результатов этих экзаменов выдается сертификат, который нужен для получения российского гражданства, а также разрешения на работу в России.

Ранее подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников заявил «Радиоточке НСН», что депортация мигрантов обходится России слишком дорого, при этом они стали чаще нарушать закон.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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