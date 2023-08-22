Демограф Крупнов: В России более трети всех семей составляют матери-одиночки

«Это объективная тенденция, которая связана с элементарным распадом общества, прежде всего – семьи. Также это полная пространственная разбалансировка, молодежь в огромном количестве уезжает из малых городов, в больших городах молодые люди живут одни. А в малых городах остаются родители, которые тоже зачастую остаются одни, так как у нас в ряде регионов женщины на 10-12 лет дольше живут, чем мужчины. Вот вам огромное количество одиночек», - отметил он.

Демограф призвал государство начать восстанавливать институт семьи, так как на это уйдут десятки лет.

«У нас более трети всех семей – это матери-одиночки. Это означает колоссальный кризис семьи в стране, даже не кризис, а катастрофа. Это продолжается очень долго, никто этим не занимается. Государство должно эту проблему выделить и сделать предметом своей заботы, проблемой номер один. Нужно делать ставку на восстановление семьи, но это пока из области фантастики, никто этим заниматься не хочет – работы много, результата будет на первом этапе мало. Чтобы восстановить семью в стране нужно 20-30 лет, кто хочет заниматься этим? Никто», - заключил собеседник НСН.

Россияне сегодня не видят никаких плюсов в официальном создании семьи, а родители-одиночки вообще могут рассчитывать на более весомые социальные выплаты, заявила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая «Радиоточке НСН».