Демограф Крупнов: В России более трети всех семей составляют матери-одиночки
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в эфире НСН заявил о колоссальном кризисе семьи в стране.
В России более трети всех семей – это матери-одиночки, такая динамика говорит о колоссальном кризисе семьи в стране, заявил НСН председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Последняя Всероссийская перепись населения, проводившаяся в 2021 году, выявила 27,6 млн домохозяйств, состоящих из одного человека. Такой состав домохозяйств занял самую крупную долю среди всех видов – 41,8%. Преобладание одиночек в составе домохозяйств зафиксировано впервые за всю историю переписей. Еще один тренд - снижение доли полных семей с детьми. Крупнов назвал причины такой тенденции.
«Это объективная тенденция, которая связана с элементарным распадом общества, прежде всего – семьи. Также это полная пространственная разбалансировка, молодежь в огромном количестве уезжает из малых городов, в больших городах молодые люди живут одни. А в малых городах остаются родители, которые тоже зачастую остаются одни, так как у нас в ряде регионов женщины на 10-12 лет дольше живут, чем мужчины. Вот вам огромное количество одиночек», - отметил он.
Демограф призвал государство начать восстанавливать институт семьи, так как на это уйдут десятки лет.
«У нас более трети всех семей – это матери-одиночки. Это означает колоссальный кризис семьи в стране, даже не кризис, а катастрофа. Это продолжается очень долго, никто этим не занимается. Государство должно эту проблему выделить и сделать предметом своей заботы, проблемой номер один. Нужно делать ставку на восстановление семьи, но это пока из области фантастики, никто этим заниматься не хочет – работы много, результата будет на первом этапе мало. Чтобы восстановить семью в стране нужно 20-30 лет, кто хочет заниматься этим? Никто», - заключил собеседник НСН.
Россияне сегодня не видят никаких плюсов в официальном создании семьи, а родители-одиночки вообще могут рассчитывать на более весомые социальные выплаты, заявила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая «Радиоточке НСН».
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