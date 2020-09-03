Колония или поселение? Какое наказание ждет Ефремова

Сам Михаил Ефремов сегодня вновь признал вину в ДТП на Смоленской площади. Ранее это уже происходило: на первом допросе. Ефремов свою причастность не отрицал, что зафиксировано в материалах дела, а через несколько дней после аварии записал покаянный видеоролик. Впоследствии актер в суде отказался признавать себя виновным, сославшись на то, что ничего не помнит и в день аварии был пьян. При этом его адвокат настаивал, что за рулем джипа находился вовсе не Ефремов, а кто-то другой. Однако сразу несколько свидетелей заявляли, что на водительском месте находился именно Ефремов.

Запрошенные прокурором 11 лет колонии общего режима почти со стопроцентной вероятностью в приговоре Ефремову фигурировать не будут. Это подтвердил НСН и адвокат Игорь Трунов, по оценке которого, суд приговорит актера годам к семи, благодаря наличию смягчающих обстоятельств.

«Ефремов выплатил потерпевшим возмещение вреда, а это является обстоятельством, смягчающим наказание. В таких случаях наказание не может превышать две трети от максимального срока. Если максимальное наказание – 12 лет, то в данном случае – не больше восьми. С учетом, что он достаточно больной, я думаю, что реальное наказание – это где-то лет семь», - заявил Трунов.

При этом, по его словам, ключевым остается вопрос условий, в которых актер будет отбывать наказание – колония общего режима или колония-поселение:

«Поселение – это более свободная ситуация, там не такое жесткое содержание. Это более либеральное наказание», - уточнил юрист.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский заявил НСН, что его доверители примут любое решение суда.

Вынесение приговора назначено на 8 сентября.

