Колония или поселение? Какое наказание ждет Ефремова

Прокуратура запросила 11 лет колонии общего режима в качестве наказания для актера за смертельное ДТП. Эксперты считают, что дадут лет семь

11 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на три года для актера Михаила Ефремова запросила прокурор за ДТП, в результате которого погиб водитель Сергей Захаров.

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Это почти максимальное наказание по статье УК, инкриминированной Ефремову – она предполагает до 12 лет лишения свободы за ДТП, совершенное в пьяном виде и повлекшее смерть человека. Гособвинитель просила учесть, что Ефремов неоднократно привлекался к административной ответственности, и попросила признать смягчающим обстоятельством наличие двух несовершеннолетних детей, а также его материальную помощь родственникам погибшего. Кроме того, прокурор попросила взыскать с Ефремова в пользу старшего сына погибшего Виталия полмиллиона рублей (он требует 7,3 миллиона), а также по 1 рублю для вдовы, брата и еще одного сына (они столько и запросили).

Сторона защиты, в свою очередь, попросила суд не лишать Михаила Ефремова свободы. «Прошу вынести любой приговор, но не связанный с лишением свободы», - заявил его адвокат Эльман Пашаев.

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Сам Михаил Ефремов сегодня вновь признал вину в ДТП на Смоленской площади. Ранее это уже происходило: на первом допросе. Ефремов свою причастность не отрицал, что зафиксировано в материалах дела, а через несколько дней после аварии записал покаянный видеоролик. Впоследствии актер в суде отказался признавать себя виновным, сославшись на то, что ничего не помнит и в день аварии был пьян. При этом его адвокат настаивал, что за рулем джипа находился вовсе не Ефремов, а кто-то другой. Однако сразу несколько свидетелей заявляли, что на водительском месте находился именно Ефремов.

Запрошенные прокурором 11 лет колонии общего режима почти со стопроцентной вероятностью в приговоре Ефремову фигурировать не будут. Это подтвердил НСН и адвокат Игорь Трунов, по оценке которого, суд приговорит актера годам к семи, благодаря наличию смягчающих обстоятельств.

«Ефремов выплатил потерпевшим возмещение вреда, а это является обстоятельством, смягчающим наказание. В таких случаях наказание не может превышать две трети от максимального срока. Если максимальное наказание – 12 лет, то в данном случае – не больше восьми. С учетом, что он достаточно больной, я думаю, что реальное наказание – это где-то лет семь», - заявил Трунов.

При этом, по его словам, ключевым остается вопрос условий, в которых актер будет отбывать наказание – колония общего режима или колония-поселение:

«Поселение – это более свободная ситуация, там не такое жесткое содержание. Это более либеральное наказание», - уточнил юрист.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский заявил НСН, что его доверители примут любое решение суда.

Вынесение приговора назначено на 8 сентября.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПриговорДТПМихаил Ефремов
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