«Алкоголь — дикое зло»: Ефремов произнёс последнее слово в суде
Михаил Ефремов выступил в Пресненском районном суде Москвы с последнем словом по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии. Актёр признал свою вину и заверил, что искренне раскаивается, она также пообещал «не отмазываться» от наказания.
Он пояснил, что решил не использовать так называемое «телефонное право». В противном случае, суда не было бы вообще, утверждал он. Ефремов также предположил, что его лишат свободы на 10 лет, передает RT.
Народный артист РФ также обозначил своё отношение к алкоголю. По словам Ефремова, если «не знаешь меры», попадёшь «на 11 лет на нары». «Алкоголь — дикое зло», — заключил он.
Кроме того, Михаил Ефремов выразил соболезнования родственникам погибшего водителя, и подчеркнул, что «никакого негатива никогда к ним не испытывал».
В ходе прения сторон прокурор запросил для Ефремова 11 лет колонии. Адвокат просил суд не лишать актёра свободы. Оглашение приговора назначено на 8-ое сентября.
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