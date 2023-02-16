Колокольцев уволил замначальника управления миграции МВД Москвы за отказ дать убежище пророссийскому блогеру

Волк отметила, что заявление Васильева было рассмотрено «поверхностно, без учета всех обстоятельств». В результате было вынесено необоснованное решение об отказе в предоставлении ему убежища. Представитель МВД добавила, что вскоре этот вопрос будет решен положительно.

Российские государственные СМИ называют Василева «латвийским русским публицистом» и блогером, которого приговорили к тюремному сроку за сбор гуманитарной помощи Донбассу в 2014-2015 годах.

Накануне Telegram-канал Baza сообщил, что мигрантам могут ужесточить условия пребывания в России. Идея ввести в России миграционный сбор имеет место быть, если он будет стоить порядка тысячи рублей, это будет целесообразно и безопасно, чтобы мигрантам не приходилось постоянно выезжать из страны по истечении 90 дней, заявил председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в разговоре с НСН.

