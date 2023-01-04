В МВД захотели исключить фиктивные браки и отцовство мигрантов в России
Проект закона, направленного на исключение для иностранцев возможности легализовать свой статус через фиктивные браки и фиктивное установление отцовства, подготовлен в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
Как отметила собеседница агентства, ведомство разработало проект федерального закона, призванного усовершенствовать миграционное законодательство «в части исключения использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории РФ». Документ проходит процедуру межведомственного согласования.
По словам Волк, за 11 месяцев прошлого года территориальные органы МВД приняли около 400 решений об аннулировании разрешительных документов для проживания в РФ, выданных иностранным гражданам. Такие решения были приняты после признания недействительными в судебном порядке браков, заключенных иностранцами с гражданами РФ.
Сейчас иностранные граждане и лица, не имеющие гражданства, могут претендовать на упрощенное получение российского паспорта, если не менее трех лет находились в браке с гражданином России или имеют общего с ним ребенка, отмечает Ura.ru.
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