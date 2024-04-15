Кологривый заявил, что его отчим служит в ВСУ

Российский актер Никита Кологривый признался, что его отчим несет службу в Вооруженных силах Украины. Об этом он рассказал в интервью FAMETIME TV на YouTube.

Автор «Слова пацана» посоветовал не ждать скорого продолжения сериала

По словам звезды «Слова пацана», его мать проживает на Украине вместе с отчимом. Он отметил, что много лет не виделся с родительницей, но старается поддерживать с ней связь.

«Поэтому я как бы меж огней нахожусь», - сказал артист.

Кологривого внесли в украинскую базу данных «Миротворец» за «покушение на территориальную целостность Украины». Ранее актер выразил благодарность российским военным в зоне спецоперации, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Кирилл Кухмарь
ТЕГИ:УкраинаВСУАктер

Горячие новости

Все новости

партнеры