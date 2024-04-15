Кологривый заявил, что его отчим служит в ВСУ
Российский актер Никита Кологривый признался, что его отчим несет службу в Вооруженных силах Украины. Об этом он рассказал в интервью FAMETIME TV на YouTube.
По словам звезды «Слова пацана», его мать проживает на Украине вместе с отчимом. Он отметил, что много лет не виделся с родительницей, но старается поддерживать с ней связь.
«Поэтому я как бы меж огней нахожусь», - сказал артист.
Кологривого внесли в украинскую базу данных «Миротворец» за «покушение на территориальную целостность Украины». Ранее актер выразил благодарность российским военным в зоне спецоперации, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru