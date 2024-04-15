Автор «Слова пацана» посоветовал не ждать скорого продолжения сериала
Скорого выхода второго сезона сериала «Слово пацана» ждать не стоит, заявил автор одноименной книги Роберт Гараев.
Писатель отметил, что создатели сериала пока не обращались к нему с предложением продолжить работу над сериалом. По словам Гараева, он готов включиться в процесс, если поступит соответствующее предложение.
Автор «Слова пацана» предположил, что работа над новым сезоном сериала продолжится после перерыва на другие проекты, отмечает РИА Новости.
Как пишет «Комсомольская правда», чистая прибыль сериала «Слово пацана» режиссера Жоры Крыжовникова составила 34 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».
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