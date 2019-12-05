Коллекторы обвинили Хинштейна в популизме

«Введение уголовной ответственности, как мне кажется, это элемент популизма. Странно, что эту идею сейчас продвигают, когда выборы еще не начались. Было бы логичнее, потому что тема долгов затрагивает все большее количество граждан. Для черных коллекторов уже ввели очень жесткую административную ответственность – штраф до двух миллионов рублей. Для любой компании это существенные деньги. Добавлять к этому еще уголовную – это скорее мера информационного характера. Люди, которые нарушают закон, чаще работают в микрокредитных организациях или в сфере ЖКХ. То есть здесь вопрос не в том, что есть какие-то специализированные компании по взысканию задолженностей. А вопрос в методах взыскания. Мне кажется, есть необходимость не в появлении новой статьи в Уголовном кодексе, а в том, чтобы нормально работали старые. Особенно, если мы говорим о случаях побоев и угроз убийством», – комментирует эксперт.

Жданухин также отметил, что крупные штрафы в два миллиона рублей черным коллекторам приставы выписывают редко, так как их тяжело найти. Чаще работают с легальными коллекторами, у которых штрафы оцениваются в меньшие суммы.

Ранее коллекторам запретили выбивать долги с россиян за коммуналку, но, как выяснила НСН, это их не расстроило.

