Панов: Насилие — это право государства, а не коллекторов

Вадим Панов: «Новогодняя тема! Получается, 15% наших сограждан пытаются убедить нас в том, что они были такими разумными, можно сказать, интегралы брали, еще в детском саду. Ребята, те кто так отвечает, участвуя в социологических опросах, вы думаете, что таким образом вы кажетесь умными? Нет, вы признаетесь, что у вас украли детство! В Деда Мороза надо верить, особенно в детстве, потому, что это один из самых светлых персонажей нашей жизни. Я не скажу, что я верю в Деда Мороза до сих пор, но подарки от него иногда получаю. И когда я сам выступаю в роли Деда Мороза, то полностью вживаюсь в эту роль. Если маленькие дети говорят, что я – не настоящий. Ведь в этот момент я самый настоящий Дед Мороз, который пришел, чтобы подарить вам тепло и радость на следующий год», - рассказал он НСН.

