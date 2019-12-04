Панов: Насилие — это право государства, а не коллекторов
Писатель Вадим Панов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Коллекторам полностью запретят выбивать долги по ЖКХ
Коллекторам полностью запретят выбивать долги по ЖКХ. Госдума разрабатывает законопроект, согласно которому агентства окончательно потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги.
Вадим Панов: «Новость, безусловно, скорее со знаком плюс, поскольку деятельность некоторых агентств (ну, назовем их так) по выбиванию, ой, извините, по взысканию долгов, так называемых коллекторских организаций, порой напоминает действия, применяемые в различных кинофильмах определенной направленности. А это, конечно, не может быть нормальным в правовом государстве. Будем честны: с одной стороны мы понимаем, что далеко не все не возвращают долги потому, что не могут, некоторые просто не хотят, но, при этом, только государство должно иметь право на насилие. Это – аксиома. И, на мой взгляд, коллекторские агентства должны заниматься своей деятельностью строго в рамках закона», - заявил НСН Вадим Панов.
Каждый шестой россиянин никогда не верил в Деда Мороза
Каждый шестой россиянин никогда не верил в Деда Мороза. Чем младше ребёнок, тем больше он верит в чудеса. Так, более 90% четырёхлетних детей верят в Деда Мороза, а вот среди 12-летних таких детей лишь треть.
Вадим Панов: «Новогодняя тема! Получается, 15% наших сограждан пытаются убедить нас в том, что они были такими разумными, можно сказать, интегралы брали, еще в детском саду. Ребята, те кто так отвечает, участвуя в социологических опросах, вы думаете, что таким образом вы кажетесь умными? Нет, вы признаетесь, что у вас украли детство! В Деда Мороза надо верить, особенно в детстве, потому, что это один из самых светлых персонажей нашей жизни. Я не скажу, что я верю в Деда Мороза до сих пор, но подарки от него иногда получаю. И когда я сам выступаю в роли Деда Мороза, то полностью вживаюсь в эту роль. Если маленькие дети говорят, что я – не настоящий. Ведь в этот момент я самый настоящий Дед Мороз, который пришел, чтобы подарить вам тепло и радость на следующий год», - рассказал он НСН.
13-летняя дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли готовится к операции по смене пола
Старшая биологическая дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли 13-летняя Шайло готовится к операции по смене пола. Однако, звездной наследнице придется ждать совершеннолетия, чтобы лечь под нож хирургов.
Вадим Панов: «Второе предложение в этой новости более оптимистичное, чем первое, потому, что я ни за что не поверю, что 13-летний ребенок способен в полной мере осознать, кем он хочет быть: мальчиком или девочкой. Каждый из нас рано или поздно сам придет к решению, тот он, кем сам хочет себя видеть, или нет. И вот когда он сам придет к тому решению, тогда сам ляжет под нож хирурга. Детей не трогайте!» - призвал Вадим Панов в эфире НСН.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
- Путин: США готовятся воевать в космосе
- Путин рассказал о перспективах транзита газа через Украину
- Трамп обиделся на премьера Канады и ушел с саммита НАТО
- Меркель обеспокоила высылка дипломатов перед встречей с Путиным
- Россия ответит зеркально на продление спецпошлин Украиной