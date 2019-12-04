Панов: Насилие — это право государства, а не коллекторов

4 декабря 201920:00

Писатель Вадим Панов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Коллекторам полностью запретят выбивать долги по ЖКХ

Коллекторам полностью запретят выбивать долги по ЖКХ. Госдума разрабатывает законопроект, согласно которому агентства окончательно потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги.

Вадим Панов: «Новость, безусловно, скорее со знаком плюс, поскольку деятельность некоторых агентств (ну, назовем их так) по выбиванию, ой, извините, по взысканию долгов, так называемых коллекторских организаций, порой напоминает действия, применяемые в различных кинофильмах определенной направленности. А это, конечно, не может быть нормальным в правовом государстве. Будем честны: с одной стороны мы понимаем, что далеко не все не возвращают долги потому, что не могут, некоторые просто не хотят, но, при этом, только государство должно иметь право на насилие. Это – аксиома. И, на мой взгляд, коллекторские агентства должны заниматься своей деятельностью строго в рамках закона», - заявил НСН Вадим Панов.   

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Каждый шестой россиянин никогда не верил в Деда Мороза

Каждый шестой россиянин никогда не верил в Деда Мороза. Чем младше ребёнок, тем больше он верит в чудеса. Так, более 90% четырёхлетних детей верят в Деда Мороза, а вот среди 12-летних таких детей лишь треть.

Вадим Панов: «Новогодняя тема! Получается, 15% наших сограждан пытаются убедить нас в том, что они были такими разумными, можно сказать, интегралы брали, еще в детском саду.  Ребята, те кто так отвечает, участвуя в социологических опросах, вы думаете, что таким образом вы кажетесь умными? Нет, вы признаетесь, что у вас украли детство! В Деда Мороза надо верить, особенно в детстве, потому, что это один из самых светлых персонажей нашей жизни. Я не скажу, что я верю в Деда Мороза до сих пор, но подарки от него иногда получаю. И когда я сам выступаю в роли Деда Мороза, то полностью вживаюсь в эту роль. Если маленькие дети говорят, что я – не настоящий. Ведь в этот момент я самый настоящий Дед Мороз, который пришел, чтобы подарить вам тепло и радость на следующий год», - рассказал он НСН

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13-летняя дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли готовится к операции по смене пола

Старшая биологическая дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли 13-летняя Шайло готовится к операции по смене пола. Однако, звездной наследнице придется ждать совершеннолетия, чтобы лечь под нож хирургов.

Вадим Панов: «Второе предложение в этой новости более оптимистичное, чем первое, потому, что я ни за что не поверю, что 13-летний ребенок способен в полной мере осознать, кем он хочет быть: мальчиком или девочкой. Каждый из нас рано или поздно сам придет к решению, тот он, кем сам хочет себя видеть, или нет. И вот когда он сам придет к тому решению, тогда сам ляжет под нож хирурга. Детей не трогайте!» - призвал Вадим Панов в эфире НСН. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости//Кирилл Каллиников
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