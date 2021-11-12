Коллективный иммунитет от коронавируса в Москве превысил 65%
Уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в Москве достиг 65,5%, сообщает в пятницу «Интерфакс» со ссылкой на данные оперативного штаба.
При этом первый компонент вакцины получили 5,9 млн жителей столицы, оба компонента - 5,45 млн москвичей.
Как отметил накануне мэр Москвы Сергей Собянин, в городе устойчиво снижается уровень заболеваемости коронавирусом. По его словам, этого удалось достичь, благодаря длинным выходным, введенным с 28 октября по 7 ноября.
Вместе с тем градоначальник призвал москвичей продолжать соблюдение масочного режима и по возможности выбирать в транспорте бесконтактные способы оплаты, такие как система Face Pay.
5 ноября сообщалось, что уровень коллективного иммунитета в Москве превысил 64%.
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