Коллективный иммунитет от коронавируса в Москве превысил 65%

Уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в Москве достиг 65,5%, сообщает в пятницу «Интерфакс» со ссылкой на данные оперативного штаба.

При этом первый компонент вакцины получили 5,9 млн жителей столицы, оба компонента - 5,45 млн москвичей.

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Как отметил накануне мэр Москвы Сергей Собянин, в городе устойчиво снижается уровень заболеваемости коронавирусом. По его словам, этого удалось достичь, благодаря длинным выходным, введенным с 28 октября по 7 ноября.

Вместе с тем градоначальник призвал москвичей продолжать соблюдение масочного режима и по возможности выбирать в транспорте бесконтактные способы оплаты, такие как система Face Pay.

5 ноября сообщалось, что уровень коллективного иммунитета в Москве превысил 64%.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусМосква
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