Коллективный иммунитет от коронавируса в Москве превысил 65%

Как отметил накануне мэр Москвы Сергей Собянин, в городе устойчиво снижается уровень заболеваемости коронавирусом. По его словам, этого удалось достичь, благодаря длинным выходным, введенным с 28 октября по 7 ноября.

Вместе с тем градоначальник призвал москвичей продолжать соблюдение масочного режима и по возможности выбирать в транспорте бесконтактные способы оплаты, такие как система Face Pay.

5 ноября сообщалось, что уровень коллективного иммунитета в Москве превысил 64%.

