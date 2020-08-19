Колледжи в РФ могут перевести занятия заочных групп в онлайн-формат

Роспотребнадзор рекомендовал колледжам России в условиях пандемии COVID-19 перевести занятия заочных и вечерних групп на дистанционный формат. Кроме того, для снижения риска распространения коронавирусной инфекции ведомство рекомендовало колледжам и техникумам не проводить массовые мероприятия с участием различных групп студентов.

Между тем, иностранные студенты колледжей будут допускаться к учебе только после 14-дневной самоизоляции с момента прибытия в Россию и сдачи ПЦР-теста на наличие COVID-19.