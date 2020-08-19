Колледжи в РФ могут перевести занятия заочных групп в онлайн-формат
Роспотребнадзор рекомендовал колледжам России в условиях пандемии COVID-19 перевести занятия заочных и вечерних групп на дистанционный формат. Кроме того, для снижения риска распространения коронавирусной инфекции ведомство рекомендовало колледжам и техникумам не проводить массовые мероприятия с участием различных групп студентов.
Между тем, иностранные студенты колледжей будут допускаться к учебе только после 14-дневной самоизоляции с момента прибытия в Россию и сдачи ПЦР-теста на наличие COVID-19.
К слову, RT напоминает, что ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что ношение защитных масок станет обязательным требованием для вузов в новом учебном году. При этом, по словам Фалькова, преподаватели и студенты, у которых подтверждено наличие антител к COVID-19, смогут посещать занятия без масок. Однако им необходимо будет предоставить соответствующую справку. В Минобрнауки уточнили, что обеспечить студентов и преподавателей масками должны университеты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru