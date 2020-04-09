Кто не спрятался на самоизоляцию, Собянин не виноват

Девять москвичей, нарушившие режим самоизоляции, оштрафованы по решению суда. На 15 тысяч рублей каждый. Как пояснили «Интерфаксу» в Мосгорсуде, «во всех случаях граждане находились на дистанции больше 100 метров от адреса фактического проживания в отсутствие оснований, предусмотренных, в том числе указом мэра». Это первые штрафы по статье 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», - отмечает агентство. Указ мэра Москвы предполагает только пять причин для выхода на улицу: необходимость в экстренной медпомощи, обязанность ходить на работу, поход в ближайшие магазин или аптеку, выгул домашних животных не более чем в ста метрах от дома и вынос мусора. Аналогичное распоряжение издал губернатор Подмосковья. В столичный КоАП были внесены поправки о штрафах за нарушение режима самоизоляции в 4-5 тысяч рублей.

Но оштрафовали москвичей (возможно, показательно) по федеральному Кодексу, который тоже претерпел ужесточение санкций, и дал возможность штрафовать за праздношатание в условиях эпидемии уже на 15 тысяч. В качестве примеров правонарушений, за которые наложены штрафы, приводятся следующие: житель Московской области находился в Москве, если исходить из указа мэра Москвы и постановления губернатора Московской области, не имея на то оснований. А женщина, которая находилась на спортивной площадке с нарушением дистанции в 100 метров от места фактического проживания, еще и сорвала ленту ограждения.

Что интересно, в Тюмени суд оштрафовал трех нарушителей режима повышенной готовности всего на тысячу каждого. Они гуляли, - пояснила пресс-служба суда состав административного правонарушения по статье КоАП о невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.

Вполне возможно, что показательный характер 15-тысячных штрафов в Москве обусловлен увеличением количества людей, игнорирующих режим самоизоляции. «Индекс самоизоляции» от Яндекса показал в четверг 2,7 балла из пяти возможных. Проще говоря, почти половина тех, кому велено сидеть дома, поступили строго наоборот. «Цена» такого пренебрежения в четверг была явлена во всей красе.

А с пятницы возьмутся за автомобили. Сергей Собянин пообещал с 10 апреля «жестко наказывать» нарушителей режима карантина, которые передвигаются на личных автомобилях». По его словам, которые приводит РИА Новости, это коснется только тех, кто находится на официальном карантине: больных коронавирусом на домашнем лечении, их близких родственников, людей, которые с ними контактировали и тех, кто вернулся из-за рубежа.

«Мы видим все машины тех, кто должен на карантине сидеть», - сказал Сергей Собянин. И предупредил: «мы можем прямо дистанционно выписывать эти штрафы».



