Трусливо и абсурдно. В Раде назвали Россию «воюющей стороной» из-за Крыма
Украинский политолог и российский сенатор обсудили в эфире НСН статус Крымского полуострова и России как «страны-агрессора».
Россия «выступает воюющей стороной» по вопросу Крыма, заявил в эфире телеканала «112 Украина» депутат Верховной рады Олег Волошин. Он отметил, что украинская сторона никогда не поднимала вопрос о признании России «агрессором» на уровне Генассамблеи ООН, хотя территория полуострова включена в состав РФ, там присутствуют российские флаги и находятся российские войска.
О необходимости признания России «агрессором на законодательном уровне ранее заявлял вокалист группы «Океан Эльзы», лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук. Он заявил, что необходимо законодательно урегулировать гастрольную деятельность украинских артистов на территории России. По его словам, Украина «страдает от двойных стандартов», так как государство не хочет брать на себя ответственность за многие вещи. «Почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие, напротив, активно гастролируют в России», — сказал Вакарчук.
Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН заявил, что подобные заявления о признании России агрессором на уровне международных организаций абсурдны.
«Вакарчук пытается спасти свое реноме, потому что не получил желаемой поддержки на выборах в Раду. Сейчас он инициирует абсолютно абсурдную вещь, чтобы показать, что он тоже что-то может. Но Зеленский вряд ли обратит внимание на подобные инициативы», — сказал Охрименко.
Между тем, член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН рассказал, что киевская власть занимается самообманом. По его мнению, большинство украинских политиков уже смирились, что Крым не вернуть, но вынуждены выступать с противоположными заявлениями.
«Они находятся в плену этих устремлений по возвращению Крыма в состав Украины. Это такая общая позиция, которую озвучивают. Причем, я думаю, в подавляющем большинстве они уверены, что этого не произойдет. Но периодически проскакивают такие высказывания среди киевской верхушки. Это повторяет и президент, и оппозиция. Нет еще государственной смелости объективно оценить ситуацию на Украине и ситуацию с Крымом. Они находятся в плену стереотипов еще со времен независимости Украины. Они базируется на украинском национализме и русофобии», - отметил он.
Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство крымчан высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве результаты голосования не признали.
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