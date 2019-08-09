Трусливо и абсурдно. В Раде назвали Россию «воюющей стороной» из-за Крыма

Россия «выступает воюющей стороной» по вопросу Крыма, заявил в эфире телеканала «112 Украина» депутат Верховной рады Олег Волошин. Он отметил, что украинская сторона никогда не поднимала вопрос о признании России «агрессором» на уровне Генассамблеи ООН, хотя территория полуострова включена в состав РФ, там присутствуют российские флаги и находятся российские войска.

О необходимости признания России «агрессором на законодательном уровне ранее заявлял вокалист группы «Океан Эльзы», лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук. Он заявил, что необходимо законодательно урегулировать гастрольную деятельность украинских артистов на территории России. По его словам, Украина «страдает от двойных стандартов», так как государство не хочет брать на себя ответственность за многие вещи. «Почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие, напротив, активно гастролируют в России», — сказал Вакарчук.

Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН заявил, что подобные заявления о признании России агрессором на уровне международных организаций абсурдны.