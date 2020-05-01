Количество сделанных в России тестов на COVID-19 приближается к 4 миллионам
В России сделано более 3,7 млн тестов на определение коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. Известно, что только за прошедшие сутки было проведено 225 тысяч тестирований.
Кроме того, в ведомстве отметили, что в настоящий момент под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 211 тыс. человек.
Накануне НСН писала, что в России была отмечена рекордная прибавка случаев инфицирования коронавирусом за сутки. По состоянию на утро 30 апреля прирост составил 7 099 человек во всех 85 регионах страны. Такого роста не отмечалось еще ни разу с начала эпидемии. Всего в стране зафиксировано 106 498 инфицированных. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в России
Больше всего заражений за последние сутки выявлено в российской столице – прирост составил 3093 случая, на втором месте идёт Московская область (+793), на третьем - Санкт-Петербург (+336).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru