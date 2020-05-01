Количество сделанных в России тестов на COVID-19 приближается к 4 миллионам

В России сделано более 3,7 млн тестов на определение коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. Известно, что только за прошедшие сутки было проведено 225 тысяч тестирований.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в настоящий момент под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 211 тыс. человек.