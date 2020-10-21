Количество преступлений, связанных с банковскими картами, возросло с начала года в 6 раз

Количество преступлений, связанных с банковскими картами, возросло с начала года на 500%, передает ТАСС.

По данным МВД за 9 месяцев этого года произошло более 363 тыс. IT-преступлений, из них с банковскими картами связано 139 597 преступлений.

Как ранее предупреждал Центробанк, мошенники разработали схему получения информации об остатках денежных средств на банковских картах клиентов, которую используют для дальнейшего обмана граждан.

Для получения данных о состоянии счетов клиентов банков злоумышленники воспользовались системой IVR (интерактивным голосовым меню). Используя номер клиента банка, они запрашивали данные об остатках средств на картах. Для этого они вводили последние четыре цифры номеров банковских карт. Эта информация, считают в ЦБ, попала к мошенникам из клиентской базы Joom, оказавшейся в открытом доступе.

Ранее глава агентства Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН посоветовал клиентам сервиса, допустившего утечку данных, с осторожностью относиться к звонкам с неизвестных номеров.

