Количество отравившихся детей в Орске достигло 40

Как сообщила одна из матерей ребенка, в их группе в дошкольном учреждении не было половины детей – они лежат дома с температурой и рвотой.

Другая жительница Орска сообщила, что у малышки были рвота и слабость, а йогурт на вкус показался ребенку кислым. Его детям давали в полдник, когда в городе была сорокаградусная жара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

