Количество отравившихся детей в Орске достигло 40

В Орске количество воспитанников, отравившихся в детских садах, возросло до 40, сообщает «РЕН ТВ».

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Как сообщила одна из матерей ребенка, в их группе в дошкольном учреждении не было половины детей – они лежат дома с температурой и рвотой.

Другая жительница Орска сообщила, что у малышки были рвота и слабость, а йогурт на вкус показался ребенку кислым. Его детям давали в полдник, когда в городе была сорокаградусная жара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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