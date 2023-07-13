Количество отравившихся детей в Орске достигло 40
13 июля 202300:02
В Орске количество воспитанников, отравившихся в детских садах, возросло до 40, сообщает «РЕН ТВ».
Как сообщила одна из матерей ребенка, в их группе в дошкольном учреждении не было половины детей – они лежат дома с температурой и рвотой.
Другая жительница Орска сообщила, что у малышки были рвота и слабость, а йогурт на вкус показался ребенку кислым. Его детям давали в полдник, когда в городе была сорокаградусная жара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru