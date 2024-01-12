«Алкоголь — зло»: Лера Кудрявцева заявила о расставании с мужем-хоккеистом

«Я ушла от мужа. Алкоголь — зло», — написала Кудрявцева.

По ее словам, она намеренно рассказала о произошедшем в семье, но не будет комментировать эту тему в ближайшее время.

Кудрявцева и Макаров поженились в 2013 году, 52-летняя телеведущая и 36-летний хоккеист воспитывают общую дочь Марию.

Ранее стало известно о разводе экс-голкипера сборной России Руслана Нигматуллина, пишет RT.

