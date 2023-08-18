«Параллельный Chivas»: Уход из России Pernod Ricard не испугал любителей виски

Уход из России алкогольного концерна Pernod Ricard не скажется на ценах на его продукцию, которую продолжат завозить через параллельный импорт, заявил в интервью НСН директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Ранее стало известно, что Pernod Ricard, которому, в частности, принадлежат бренды виски Chivas Regal, Jameson и Ballantine's, готовится к закрытию представительства в России.