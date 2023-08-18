«Параллельный Chivas»: Уход из России Pernod Ricard не испугал любителей виски
Рынок «мужских напитков» не заметил прошлогоднего ухода компаний, а цены на виски будут зависеть от курса доллара, при этом никто не останется трезвым, сказал в эфире НСН Вадим Дробиз.
Уход из России алкогольного концерна Pernod Ricard не скажется на ценах на его продукцию, которую продолжат завозить через параллельный импорт, заявил в интервью НСН директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
Ранее стало известно, что Pernod Ricard, которому, в частности, принадлежат бренды виски Chivas Regal, Jameson и Ballantine's, готовится к закрытию представительства в России.
«Теперь вся эта продукция точно так же будет поступать в Россию, только через параллельный импорт всеми желающими компаниями. Ни потребитель, ни рынок не заметят особой разницы. Вряд ли эта продукция подорожает или станет дешевле. Скорее всего, она останется по тем же ценам, хотя какие-то колебания возможны, но они будут связаны не с каналами дистрибуции, а с курсом валют. На сегодняшний день рынок не заметил ухода компаний, которые покинули нас в прошлом году, - практически вся их продукция присутствует здесь, - то же самое будет с продукцией компании Pernod Ricard», - сказал Дробиз.
При этом он отметил, что даже в случае отсутствия на полках магазинов элитных сортов, любители виски «трезвыми не останутся».
«Потребители вина переходят с одного вида на другой, а крепкая продукция - это все-таки "мужской алкоголь", а мужчины не столь быстры в переходе с одной продукции или марки на другую. Тем не менее, трезвым никто не остается никогда по причине отсутствия его любимой марки в магазине или ресторане», - заключил собеседник НСН.
Минпромторг ранее включил в список товаров, разрешенных к параллельному импорту, бренды Hennessy, Moet, Bacardi, Baileys, Capitan Morgan, Jagermeister, Absolut, Aperol и Jack Daniel's, отмечает, Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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