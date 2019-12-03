В России выросло число ДТП с участием такси

3 декабря 201911:46

Количество дорожно-транспортных происшествий с участием такси с начала этого года выросло на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Ura.ru. Уточняется, что в Москве увеличение числа ДТП оказалось еще заметнее – 70%.

В большинстве ДТП с участием такси виноваты сами таксисты

По мнению правоохранителей и представителей власти, такой показатель напрямую связан с чрезмерной утомляемостью водителей из-за переработок.

«Нaибольший вклaд дaют нaрушения, связaнные с желaнием быстро проехaть и достaвить клиентa. Это несоблюдение очередности проездa перекресткa, непрaвильный выбор дистaнции, нaрушение прaвилa проездa переходов, непрaвильные перестроения», — цитирует РИА ФАН главу организационно-аналитического управления ГИБДД РФ Сергея Рыжова.

Ранее в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция «Реформа и забастовки такси: Что ещё ждёт таксомоторный рынок в 2020 году?». Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов заявил, что без повышения стоимости такси, добиться безопасности поездок невозможно.

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