Спросите Путина. Он отвечает на любой вопрос журналистов

Мероприятие начнется в 12:00 в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве. Нынешняя пресс-конференция станет для Владимира Путина 15-й с 2001 года. Обычно общение Путина с журналистами продолжается несколько часов. Рекорд был поставлен в 2008 году, когда пресс-конференция продолжалась 4 часа 40 минут, в течение которых глава государства ответил более чем на 100 вопросов. В прошлом году пресс-конференция длилась 3 часа 45 минут, за которые президент ответил на 61 вопрос. Тогда НСН отмечала, что добрая половина мероприятия была больше похожа на прямую линию, которую Владимир Путин проводит также ежегодно. И принимает жалобы со всех краев страны на произвол, бездействие, бездушие, а то и просто преступления представителей власти разных уровней. Те журналисты, прибывшие из российских регионов, кому было дано слово, поднимал проблему, а то и не одну, в надежде на то, что внимание первого лица поможет сдвинуть дело с мертвой точки или, наоборот, предотвратит развитие событий по худшему из возможных вариантов. Главными событиями 2018-го года Владимир Путин назвал выборы президента и чемпионат мира по футболу, прошедший в нашей стране.

В этом году с главным событием в Кремле определились еще до пресс-конференции начальника. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, наиболее важное событие еще предстоит – открытие железнодорожного сообщения с Крымом. Открытие железнодорожной части Крымского моста состоится 23 декабря. Первый поезд должен отправиться на полуостров 24 декабря с Казанского вокзала Москвы.

Глава государства готов ответить и на вопрос о расследовании дела Ивана Голунова, если таковой поступит, - заверил журналистов Дмитрий Песков. Напомним, на заседании Совета по правам человека неделю назад Владимир Путин не ответил на вопрос о деле Голунова. Во время заседания журналистка Екатерина Винокурова задала президенту вопрос о наказании для полицейских, связанных с делом Голунова. Кроме того, она упомянула несколько других тем, не связанных с расследованием. Путин ответил на все ее вопросы, кроме дела Голунова. Никакого умысла в этом нет, - заверил пресс-секретарь главы государства. По его словам, президент эту тему просто упустил, потому было задано слишком много вопросов сразу. В преддверие пресс-конференции Песков отметил, что Путин «не раз уже демонстрировал, что отвечает на любые вопросы».

