Кокорин и Мамаев могут начать в колонии тренерскую карьеру
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в случае этапировия в колонию могут поработать там тренерами. Как отмечает агентство «Р-Спорт», об этом заявила заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева. Она предположила, что футболисты могли бы заниматься с несовершеннолетними заключенными.
Напомним, 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Александра и Кирилла Кокориных по делу о потасовках и хулиганстве к полутора годам колонии общего режима. Сроки в один год и пять месяцев получили Павел Мамаев и Александр Протасовицкий. Именно на таких сроках настаивало гособвинение. Апелляционные жалобы на это решение были поданы защитой всех четырех фигурантов.
Адвокат Тимур Маршани в эфире НСН назвал приговор футболистам слишком жестким. По его мнению, на это повлиял раздутый общественный резонанс дела. Юрист считает, что в данном случае на решение суда сильное влияние оказало помимо общественного порицания следствие и позиция прокуратуры.
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