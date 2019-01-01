Кокорин и Мамаев могут начать в колонии тренерскую карьеру

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в случае этапировия в колонию могут поработать там тренерами. Как отмечает агентство «Р-Спорт», об этом заявила заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева. Она предположила, что футболисты могли бы заниматься с несовершеннолетними заключенными.

Напомним, 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Александра и Кирилла Кокориных по делу о потасовках и хулиганстве к полутора годам колонии общего режима. Сроки в один год и пять месяцев получили Павел Мамаев и Александр Протасовицкий. Именно на таких сроках настаивало гособвинение. Апелляционные жалобы на это решение были поданы защитой всех четырех фигурантов.