ФСБ задержала гражданина Молдавии, привезшего в РФ бомбы для терактов

Отмечается, что молдаванин 2001 года рождения прибыл в РФ по заданию главного управления разведки минобороны Украины. Как выяснили спецслужбы, в 2022-2023 годах Пруняну участвовал в боевых действиях против российской армии под Артемовском. В декабре 2023-го Киев завербовал мужчину и переправил его в Молдавию для подготовки терактов в России.

Перед выездом в РФ Пруняну на переданные украинским куратором деньги купил автомобиль Toyota Land Cruiser Prado с молдавскими номерами, в нем был оборудован тайник в виде аккумуляторной батареи с тремя бомбами на основе пластичного взрывчатого вещества С-4 по 1,6 килограмма. В 2024 году по заданию Киева мужчина прибыл в РФ по маршруту Молдавия-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия. Фигурант планировал заложить в тайники средства поражения в Волгограде и Саратове. Силовики задержали злоумышленника.

«По замыслу спецслужб Украины доставленные взрывные устройства должны были использоваться для совершения диверсионно-террористических актов в Российской Федерации», — указали в ФСБ.

Против Пруняну возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту и о незаконных приобретении и перевозке взрывчатки.

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