Песков рассказал о предстоящей «Прямой линии» с Путиным
14 апреля 202506:01
«Прямая линия» с российским лидером Владимиром Путиным вновь состоится в 2025 году, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По его словам, данный формат стал востребованным и ценным, поэтому он есть в планах на текущий год.
«Прямая линия в этом году будет», — указал пресс-секретарь президента.
В 2024 год в ходе «Прямой линии» Владимир Путин пообщался с блогером Владом Бумагой, вспомнил о Жириновском и ответил на волнующие россиян вопросы. Самое интересное - в материале НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru