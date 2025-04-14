Песков рассказал о предстоящей «Прямой линии» с Путиным

«Прямая линия» с российским лидером Владимиром Путиным вновь состоится в 2025 году, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По его словам, данный формат стал востребованным и ценным, поэтому он есть в планах на текущий год.

«Прямая линия в этом году будет», — указал пресс-секретарь президента.

В 2024 год в ходе «Прямой линии» Владимир Путин пообщался с блогером Владом Бумагой, вспомнил о Жириновском и ответил на волнующие россиян вопросы. Самое интересное - в материале НСН.

