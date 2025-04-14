СМИ: Системы РЭБ России эффективно противодействуют Starlink
Системы радиоэлектронной борьбы России «Калинка» и «Тобол» показывают высокую эффективность в противодействии терминалам системы спутниковой связи Starlink американской компании SpaceX, которые используют Вооруженные силы Украины, сообщает The National Interest.
«Тобол» может подавлять сигнал терминалов на спутники или наоборот. Эта система радиоэлектронной борьбы создает электромагнитный щит, через который волны Starlink не могут пройти.
«Калинка» прерывает любые сигналы, поступающие и исходящие от Starlink. Эта система нарушает коммуникацию между солдатами ВСУ.
Ранее миллиардер и политик Илон Маск заявил, что в случае отключения системы спутникового интернета Starlink линия фронта ВСУ рухнет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru