Трамп анонсировал новые пошлины на импорт полупроводников

«Я собираюсь объявить об этом в течение следующей недели», — подчеркнул Трамп, комментируя пошлины на ввоз полупроводников.

Ранее министр торговли США Говард Латник сообщил, что американские власти временно освободили импорт электроники и полупроводников от пошлин и введут отдельные секторальные тарифы на них.

В начале апреля Дональд Трамп принял решении о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Позже американские власти приостановили эти меры в отношении 75 стран на 90 дней, напоминает Ura.ru.

