Трамп анонсировал новые пошлины на импорт полупроводников
Президент США Дональд Трамп объявит о новых пошлинах на импорт полупроводников в ближайшее время. Об этом политик заявил журналистам пула Белого дома.
«Я собираюсь объявить об этом в течение следующей недели», — подчеркнул Трамп, комментируя пошлины на ввоз полупроводников.
Ранее министр торговли США Говард Латник сообщил, что американские власти временно освободили импорт электроники и полупроводников от пошлин и введут отдельные секторальные тарифы на них.
В начале апреля Дональд Трамп принял решении о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Позже американские власти приостановили эти меры в отношении 75 стран на 90 дней, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ задержала гражданина Молдавии, привезшего в РФ бомбы для терактов
- В Таджикистане произошло еще одно землетрясение
- Умер писатель, лауреат Нобелевской премии Марио Варгас Льоса
- За ночь над территорией России сбили 52 украинских беспилотника
- Трамп анонсировал новые пошлины на импорт полупроводников
- Бастрыкин запросил доклад о проверке религиозных обрядов мигрантов
- Россияне после выхода на пенсию желают получать 52 тысячи рублей в месяц
- Песков рассказал о предстоящей «Прямой линии» с Путиным
- Минкультуры: В Донбассе откроются киностудии
- СМИ: Системы РЭБ России эффективно противодействуют Starlink
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru