Умер писатель, лауреат Нобелевской премии Марио Варгас Льоса

Перуанский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщил сын литератора Альваро.

«С глубокой болью сообщаем, что наш отец Марио Варгас Льоса скончался сегодня в Лиме в кругу своей семьи», — написал он в социальной сети X.

Марио Варгас Льоса родился в 1936 году в перуанском городе Арекипа. Будущий писатель по настоянию отца поступил в военное училище, однако бросил учебное заведение, не окончив его, и начал работать журналистом. Позже Варгас Льоса стал студентом филологического факультета университета Сан-Маркос, затем переехал в Европу и защитил диссертацию в Мадридском университете. В 1960-е писатель осел в Париже, но в 1978 году вернулся в Перу. Варгас Льоса занимался не только литературой, но и политикой, и даже баллотировался в президенты Перу.

Писатель наряду с Хулио Кортасаром, Хорхе Луисом Борхесом, Габриэлем Гарсия Маркесом считается одним из представителей «бума» латиноамериканской прозы. Среди произведений Варгаса Льосы «Город и псы», «Зелёный дом», «Капитан Панталеон и рота добрых услуг», «Нечестивец, или Праздник Козла», «Сон кельта». В 2010 году писателю присудили Нобелевскую премию по литературе за «картографию структуры власти и яркие образы сопротивления, восстания и поражения индивида».

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