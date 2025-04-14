Минкультуры: В Донбассе откроются киностудии
В Шахтерске в ДНР и Луганске появятся студии документального кино «Форпост», сообщают «Известия» со ссылкой на главу Минкультуры России Ольгу Любимову.
По ее словам, они откроются к 9 мая при Академии культуры и искусств имени М.Л. Матусовского. Вся техника уже закуплена, инфраструктура создана. Это будут площадки для военкоров, для местных студентов, которые там получают профильное образование. Также студиями смогут воспользоваться все документалисты, которые могут приехать, отсмотреть материал, собрать фильм. Также планируется открыть студию в Севастополе в Крыму.
Глава Минкультуры указала, что настает время ренессанса документального кино. Во многом этому способствует развитие оборудования: на хороший смартфон можно снять ролик лучше, чем позволяло профессиональное оборудование в прошлые годы.
Любимова отметила, что документальное кино популярно на стриминговых онлайн-платформах в интернете.
Ранее Любимова рассказала об успехах российского кинематографа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бастрыкин запросил доклад о проверке религиозных обрядов мигрантов
- Россияне после выхода на пенсию желают получать 52 тысячи рублей в месяц
- Песков рассказал о предстоящей «Прямой линии» с Путиным
- Минкультуры: В Донбассе откроются киностудии
- СМИ: Системы РЭБ России эффективно противодействуют Starlink
- СМИ: Второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в Риме
- СМИ: Торговая война Трампа против Китая обречена на провал
- В Госдуму внесут законопроект о запрете коллекторской деятельности
- СМИ: Россияне могут получить пенсию вдвое больше обычной
- Симоньян считает, что Конфликт на Украине может завершиться в 2025 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru