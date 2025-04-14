В Таджикистане произошло еще одно землетрясение
Еще одно землетрясение зарегистрировали на территории Таджикистана. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на центр управления кризисными ситуациями Комитета по ЧС и гражданской обороне при правительстве страны.
Землетрясение произошло в 05:44 (03:44 мск) в 156 километрах к востоку от Душанбе.
«Магнитуда толчка в эпицентре составила 3-4», - рассказали в ведомстве.
По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.
Ранее в этом же районе зафиксировали три подземных толчка магнитудой 3-6. Из-за землетрясений были разрушены жилые дома и вспомогательные сооружения, погиб ребенок, пишет 360.ru.
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