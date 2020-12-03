Когда искать в магазинах самые вкусные мандарины рассказали в Роскачестве

Необходимо помнить, что мандарины являются сильным аллергеном. В них содержится салициловая кислота, которая вызывает расширение капилляров, а это провоцирует аллергическую реакцию. У многих людей наблюдается дисбактериоз. Эксперты рекомендуют взрослым есть мандарины не больше 1-2 штук за один раз.

Ранее специалисты Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия рассказали, как не ошибиться в выборе мандаринов.

Эксперты рекомендуют обращать внимание на цвет и форму фруктов. У качественных мандаринов не допускаются черные пятна, кожура должна быть оранжевого или оранжево-красного цвета.

