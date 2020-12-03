Когда искать в магазинах самые вкусные мандарины рассказали в Роскачестве

Мандарины, особенно абхазские, – самые любимые новогодние цитрусовые у россиян, пишет РИА Новости со ссылкой на специалиста пресс-службы Роскачества Виталия Киселева.

По его словам, проблема заключается в том, что часто из-за путаницы сортов потребители приобретают совсем не то, что хотят. Так, абхазские мандарины искать надо на прилавках только после середины декабря.

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Необходимо помнить, что мандарины являются сильным аллергеном. В них содержится салициловая кислота, которая вызывает расширение капилляров, а это провоцирует аллергическую реакцию. У многих людей наблюдается дисбактериоз. Эксперты рекомендуют взрослым есть мандарины не больше 1-2 штук за один раз.

Ранее специалисты Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия рассказали, как не ошибиться в выборе мандаринов.

Эксперты рекомендуют обращать внимание на цвет и форму фруктов. У качественных мандаринов не допускаются черные пятна, кожура должна быть оранжевого или оранжево-красного цвета.

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ФОТО: pixabay.com
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