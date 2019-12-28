Эксперты поделились секретами выбора мандаринов
Специалисты Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия рассказали, как не ошибиться в выборе мандаринов.
Эксперты рекомендуют обращать внимание на цвет и форму фруктов. У качественных мандаринов не допускаются черные пятна, кожура должна быть оранжевого или оранжево-красного цвета.
Упругость также говорит о высоком качестве плодов. Фрукты, которые можно продавить пальцем, покупать не стоит – они могут быть гнилыми. По запаху определить спелый мандарин или нет, невозможно, утверждают специалисты.
Эксперты назвали наиболее распространенные сорта мандаринов, на которые стоит ориентироваться при покупке: клементины, тенжерины, сатсума, минеолы.
Оптимальные сроки хранения для этих цитрусовых - до четырех недель при температуре от трех до восьми градусов по Цельсию, сообщает РИА Новости.
Ранее опубликованные данные НСН подтверждают, что россияне стали реже покупать мандарины и шампанское.
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