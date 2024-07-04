«Кофе, еда и спортзал»: Россиянам назвали способы сохранить свой бюджет

По его словам, ежедневное приобретение кофе на улице часто становится просто способом получения дофамина. Если бросить эту привычку, то можно сэкономить до шести тысяч рублей в месяц.

Вересков также посоветовал чаще есть дома вместо кафе. Для этого стоит разнообразить приготовление еды и сделать это интересным ритуалом.

Погоня за новинками техники тоже уже неактуальна, отметил он, а абонементы в фитнес-клубы и студии танцев стоит покупать, только если есть конкретная цель. По его словам, люди часто тратят на это деньги из-за моды и желания социализироваться.

Ранее стало известно, что средний чек россиян в категории «развлечения» с марта по май 2024 года по сравнению с зимним периодом вырос на 965 рублей и составил 2 576 рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



