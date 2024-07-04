«Кофе, еда и спортзал»: Россиянам назвали способы сохранить свой бюджет

Покупки, совершаемые по привычке, такие как кофе на вынос, перекусы в кафе, закупка еды «про запас», частая смена гаджетов и абонементы на фитнес и растяжку могут сильно ударить по бюджету. Об этом рассказал шеф-редактор образовательной платформы UPGrade Сергей Вересков. Его слова приводит «Газета.Ru».

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По его словам, ежедневное приобретение кофе на улице часто становится просто способом получения дофамина. Если бросить эту привычку, то можно сэкономить до шести тысяч рублей в месяц.

Вересков также посоветовал чаще есть дома вместо кафе. Для этого стоит разнообразить приготовление еды и сделать это интересным ритуалом.

Погоня за новинками техники тоже уже неактуальна, отметил он, а абонементы в фитнес-клубы и студии танцев стоит покупать, только если есть конкретная цель. По его словам, люди часто тратят на это деньги из-за моды и желания социализироваться.

Ранее стало известно, что средний чек россиян в категории «развлечения» с марта по май 2024 года по сравнению с зимним периодом вырос на 965 рублей и составил 2 576 рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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