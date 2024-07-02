Траты россиян на платные дороги выросли на 3% за год

В период с января по июнь 2024 года россияне увеличили расходы на проезд по платным дорогам на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на данные Почта Банка.

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При этом благодаря тому, что водители пользуются транспондерами, средний чек снизился на 5%, до 441 рубля.

Большая часть расходов на проезд по платной дороге приходится на Краснодарский и Хабаровский край. Чаще всего платежи совершают мужчины – на них приходится 66% всех оплат.

Ранее стало известно, что неоплата проезда по платным дорогам будет грозить нарушителям штрафом в размере от трёх тысяч до 15 тысяч рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: vk.com
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