Коэффициент распространения COVID-19 в России обновил минимумы

Коэффициент распространения коронавиусной инфекции в России опустился до рекордно низкого с начала эпидемии показателя и второй день подряд держится ниже 1. Об этом пишет ТАСС.





По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, за минувшие сутки в стране было выявлено 10 598 новых случаев заражения, в то время, как накануне число новых инфицированных составило 9 974. Однако коэффициент распространения коронавируса, который показывает, сколько человек в среднем заражает один инфицированный до его изоляции, снизился с 0,97 до 0,94.

Напомним, при значении показателя 1 или меньше, а также выполнении еще ряда условий, власти, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, могут приступать к смягчению ограничительных мер введенных из-за распространения COVID-19. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что количество проведенных в России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 6,4 млн., подчеркивает RT.