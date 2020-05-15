Коэффициент распространения COVID-19 в России обновил минимумы

Коэффициент распространения коронавиусной инфекции в России опустился до рекордно низкого с начала эпидемии показателя и второй день подряд держится ниже 1. Об этом пишет ТАСС.


По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, за минувшие сутки в стране было выявлено 10 598 новых случаев заражения, в то время, как накануне число новых инфицированных составило 9 974. Однако коэффициент распространения коронавируса, который показывает, сколько человек в среднем заражает один инфицированный до его изоляции, снизился с 0,97 до 0,94.

Напомним, при значении показателя 1 или меньше, а также выполнении еще ряда условий, власти, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, могут приступать к смягчению ограничительных мер введенных из-за распространения COVID-19. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что количество проведенных в России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 6,4 млн., подчеркивает RT.

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Между тем, Сергей Собянин, говоря о готовности Москвы перейти ко второму этапу снятия ограничений заявил, что в действующем режиме нужно пожить еще неделю-другую. Градоначальник отметил, что это время потребуется для того, чтобы посмотреть, как «аукнутся» майские праздники и возобновление работы ряда предприятий и строек в Москве.

При этом, Собянин добавил, что на следующей неделе планируется открытие МФЦ. С 12 мая в Москве возобновили работу организации в сфере промышленности и строительства. На рабочие места вернулись около 500 тысяч москвичей. С этого же числа в столице действует обязательный масочный режим.



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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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