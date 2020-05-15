Свердловский Роспотребнадзор попросил власти повременить с отменой карантина
Снятие карантина в Свердловской области 19 мая под вопросом. Главный санитарный врач региона направил письмо губернатору Евгению Куйвашеву с предложением продлить режим ограничений, действующий на Среднем Урале. Как пишет Ura.ru. Дмитрий Козловских объяснил свою позицию отсутствием критериев для снятия ограничений. Он подчеркнул, что Свердловской области не выполнен ни один их них: коэффициент распространения коронавирусной инфекции равен 1.1, свободно чуть больше 30% коек из необходимых 50%, а охват тестированием составляет 66 тестов на 100 тысяч человек.
Напомним, губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому с 19 мая жителям региона разрешено гулять и заниматься спортом на улице. Кроме того, для посетителей могут открыться торговые центры, а также летние веранды ресторанов и кафе. Помимо этого, с 12 мая в регионе разрешено лечить на дому тех, у кого коронавирусная инфекция протекает в легкой форме.
По последним данным, в регионе подтверждено 2 362 случая коронавирусной инфекции. Жертвами COVID-19 стали четыре человека.
Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о готовности столицы ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, заявил, что в действующем режиме нужно пожить еще неделю-другую. Об этом градоначальник рассказал в эфире телеканала «Россия 1». Он отметил, что это время потребуется для того, чтобы посмотреть, как «аукнутся» майские праздники и возобновление работы ряда предприятий и строек в Москве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru