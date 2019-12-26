Вильфанд рассказал о погоде в Москве на Новый год
26 декабря 201913:57
В канун Нового года, 31 декабря, в российской столице ожидается температура выше ноля и осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом рассказал и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.
Какая погода будет в ночь на 1 января, пока не ясно, добавил он. К полудню 1 января или даже 2 января температура в Москве должна понизиться, спрогнозировал Вильфанд.
Замруководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков также считает, что мороза между 31 декабря и 1 января ждать не стоит.
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ФОТО: pixabay.com
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