Княжевская: Более 800 дизайн-проектов вывесок поступило на рассмотрение Москомархитектуры

Она отметила, что утвержденные правила размещения информационных конструкций заметно преобразили Москву и освободили улицы от установки наружной рекламы, которая часто негативно сказывались на архитектурном облике зданий.

При этом указывается, что половина из поступивших обращений не соответствовала стандартам. Княжевская рассказала, что самая частная причина отказа — это неправильно составленные документы или содержащие противоречивую информацию. К примеру, заявителем выступает лицо, имущественные права которого не подтверждены. Кроме того, встречаются нарушения, связанные с выбранным местом установки.

Так, единый порядок размещения вывесок в Москве действует с конца 2013 года.

