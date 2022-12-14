Княжевская: Больше 54 тысяч онлайн-заявок от застройщиков обработали в Москомархитектуре

Больше 54 тысяч заявок от застройщиков на получение государственных услуг обработали специалисты Москомархитектуры с начала года, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Это на 13 процентов больше показателей прошлого года», - сказала Княжевская.



В Москомархитектуре отметили, что это свидетельствует о сохранении строительной активности в столице на высоком уровне. Княжевская добавила, что самыми востребованными услугами остаются приемка исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций, приемка материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в интегрированной автоматизированной информационной системе, а также подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ).

«За подготовкой и выдачей ГПЗУ в Москве обратились 10,3 тысячи раз. Этот показатель сравним с данными 2021 года. То есть налицо стабильно высокий интерес девелоперов, инвестирующих в московские проекты», - сказала Княжевская.

В августе Москомархитектура запустила еще одну госуслугу и за это время получила 140 обращений. Речь идет о согласовании проекта изменения внешнего архитектурного решения нежилых зданий, строений и сооружений.

Ранее вице-мэр Андрей Бочкарев заявлял, что к настоящему времени в электронный вид переведены все основные государственные услуги в сфере строительства. Деятельность Стройкомплекса, по его словам, полностью автоматизирована. Проведена работа по оцифровке и структурированию градостроительных и разрешительных документов.

