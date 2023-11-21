Книжное издательство Penguin Random House возобновило работу в России

Немецкое и испанское подразделения Penguin Random House возобновили работу в России, пишет «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора издательской группы «Альпина» Алексея Ильина.

Так, в портфель компании входят Лю Цысинь, Николас Спаркс, Джон Гришэм, Стивен Кинг, Люсинда Райли и другие авторы.

«Не присылает ничего»: Дроздов о новом издателе его журнала «В мире животных»

По данным РИА Новости, с января 2020 по октябрь 2023 года количество книжных магазинов в России сократилось на треть, а число издательств - на 16%. Книжным магазинам необходима трансформация, чтобы выжить в борьбе с маркетплейсами, заявил «Радиоточке НСН» гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьёв. По словам Капьёва, в этом году книги подорожали на 3-4%, однако возможен скачок цен из-за курса доллара, а в прошлом году цены на книги выросли серьезно – на 15%.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
ТЕГИ:ПисателиСанкции Против РоссииКниги

Горячие новости

Все новости

партнеры