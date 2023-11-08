«Не присылает ничего»: Дроздов о новом издателе его журнала «В мире животных»

Новым издателем журнала «В мире животных» стал бывший студент Николая Дроздова, сказал телеведущий НСН.

Новый издатель журнала «В мире животных» не посвящает телеведущего Николая Дроздова в детали работы. Об этом НСН рассказал сам Дроздов.

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Ранее Роскомнадзор едва не закрыл журнал Дроздова «В мире животных», который издается за рубежом как World of Animals. Об этом сообщил Telegram-канал MASH. Отмечается, что регистрация СМИ была привязана к лицу соучредителя — биолога Александра Аболица, который закрыл издательство в 2022 году и эмигрировал в Израиль. Ведомство пыталось отозвать лицензию по закрытому юрлицу, однако на защиту журнала встал сам Дроздов. Телеведущий рассказал, кто сегодня занимается изданием СМИ.

«Сейчас его издает мой бывший студент. Он не ставит меня об этом в известность и давным-давно не присылает мне ни одного экземпляра. Нигде в киосках я этого журнала не встречал», — заявил Дроздов.

Ранее Дроздов и его жена Татьяна заявили, что информация об обнаружении у него злокачественной опухоли предстательной железы и госпитализации не соответствует действительности. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:РоскомнадзорСМИНиколай Дроздов

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